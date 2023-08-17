Глава Главгосстройнадзора Гарибян обсудил со студентами за чашкой чая особенности работы

Фото: Главгосстройнадзор МО
«С 2019 года Главгосстройнадзор и филиал НИУ МГСУ связывают деловые и дружеские отношения. Студенты регулярно проходят у нас практику, некоторые впоследствии находят здесь работу. А в этом году директор филиала в Мытищах Наталия Фёдорова стала членом Общественного совета при Главгосстройнадзоре. Мы показали лучшим студентам, как устроен Центр управления регионом, какие лабораторные исследования проводятся в подведомственном Главгосстройнадзору ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ», – рассказал министр.
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