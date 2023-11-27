Глава ГО Пушкинский: на улицы вывели больше 60 единиц техники для борьбы со снегом

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики.
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов написал в своём телеграм-канале, что коммунальные службы перешли в круглосуточный режим работы, чтобы бороться с выпавшими осадками. По его словам, на улицы муниципалитета вывели больше 60 единиц техники.
Напомним, 27 ноября из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс.
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«На улицы округа выведено более 60 единиц техники. Ручную расчистку отрабатывают порядка 160 человек. Сначала сотрудники расчищают основные дороги и тротуары, автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам. Потом второстепенные проезды и дворы. Прошу жителей с понимаем отнестись к работе коммунальных служб – работу проводим поэтапно», — написал он.
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Екатерина Шмакова