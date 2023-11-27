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Глава ГО Пушкинский: на улицы вывели больше 60 единиц техники для борьбы со снегом

В городском округе Пушкинский со снегом борются больше 60 единиц техники
27 ноября 2023, 17:31
Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики.
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов написал в своём телеграм-канале, что коммунальные службы перешли в круглосуточный режим работы, чтобы бороться с выпавшими осадками. По его словам, на улицы муниципалитета вывели больше 60 единиц техники.
«На улицы округа выведено более 60 единиц техники. Ручную расчистку отрабатывают порядка 160 человек. Сначала сотрудники расчищают основные дороги и тротуары, автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам. Потом второстепенные проезды и дворы. Прошу жителей с понимаем отнестись к работе коммунальных служб – работу проводим поэтапно», — написал он.

Напомним, 27 ноября из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс.

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#дороги
#сотрудники
#коммунальные службы
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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Каширские долголеты открывают для себя Подмосковье
27 ноября 2023, 18:26

Фото: администрация городского округа Кашира

На экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска.  

Люди старшего поколения узнали об основании Зарайска. Им рассказали, что именно здесь собирал свои дружины Евпатий Коловрат и начал освободительное движение Дмитрий Пожарский. Также именно в Зарайске остановили наступление немцев в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсионная группа побывала в Иоанно-Предтеченском храме. Он находится на территории кремля.  
 
Присоединиться к участникам проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону: 8(49669) 28-147.

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#кашира
#зарайск
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#новости
#активное долголетие
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Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
27 ноября 2023, 18:19

Фото: администрация городского округа Кашира

В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, который был приурочен к Дню матери.
Почетными гостями стали глава Каширы Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и священник Валерий Сосковец.  

Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мама… Сколько любви в этом слове! Оно сопровождает нас всю жизнь. Мамины руки, мамины объятия. Нет ничего ближе и нежнее. И потому слова «Люблю тебя, мама» так дороги каждому»,-сказал Михаил Шувалов.
После поздравлений с концертной программой «Негасимый материнский свет» выступили творческие коллективы и артисты из Каширского городского округа.

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#кашира
#михаил шувалов
#праздник
#концерт
#день матери
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Победители конкурса «Семья года» из Подмосковья отметили День матери на выставке «Россия»
27 ноября 2023, 18:17

Фото: Минтруд РФ

Посетители экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» отметили на международной выставке-форуме «Россия» День матери. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Утром друзья из Нижегородской области спели, обучили гостей стенда городецкой росписи и рассказали о семейных традициях региона. Днём дети поздравили любимых мам, вручили им открытки и бумажные цветы, которые смастерили на творческом мастер-классе. А вечером на площадку приехали многодетные семьи из разных регионов страны», – говорится в сообщении. 
Победители конкурса «Семья года» открыли обновлённую медиаинсталляцию «СемьЯ». Теперь на внешней стороне цифрового тоннеля – фото-истории 17 победителей конкурса «Семья года» разных лет. Большинство участников проекта – активные многодетные семьи.

В министерстве поблагодарили за участие семьи победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2022», в том числе семью Мусихиных из Московской области, а также семьи Васильевых из Москвы, Гуляевых из Тульской области, Снежковых из Тверской области.
 
Также в праздновании приняли участие победители конкурса «Семья года 2021» – Гандалиповы из Ленинградской области и Королёвы из Санкт-Петербурга. 

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#вднх
#московская область
#подмосковье
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Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов
27 ноября 2023, 17:56

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят исследования в целях реализации научно-технологического развития России. Соответствующий акт опубликовали сегодня, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Стипендия выплачивается каждый месяц и назначается на срок от одного года до четырех лет. Отмечается, что кандидатов на получение стипендии может быть не более двух тысяч в год. 

Ранее сообщалось, что российский президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить отношения РФ с государствами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интернет
#владимир путин
#президент
#стипендия
#выплаты
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Опрос: Две трети россиян хотели бы переехать за город
27 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/victorass88

Опрос сервиса «Кредитный помощник» показал, что 64% россиян хотели бы переехать за город в собственный дом.
Причинами такого переезда граждане назвали близость к природе, наличие большего пространства для жизни и отсутствие соседей на близком расстоянии.

Отмечается, что лишь четверть респондентов реально могут воплотить в жизнь свои желания по поводу приобретения нового жилья.

Как передаёт Газета.ру, основными препятствиями для покупки или аренды частного дома для респондентов являются высокая стоимость домов в желаемых локациях, большая цена содержания дома, а также пробки в сторону города.

Вместе с тем, в целом исследование показало, что опрошенные довольны состоянием своего нынешнего жилья.

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#жизнь
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#россияне
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Молодой профлидер: сотрудница Пушкинской больницы взяла гран-при во всероссийском конкурсе
Сотрудница Пушкинской больницы взяла гран-при во всероссийском конкурсе
27 ноября 2023, 17:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пресс‑секретарь Пушкинской больницы Алина Кашина взяла гран-при конкурса «Молодой профлидер-2023». Об этом рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Финал соревнования проходил 21 и 22 ноября в Сочи. Всего на последний этап вышли 25 представителей работающей и обучающейся молодежи. Среди них оказалась и работница Пушкинской больницы Алина Кашина.  

Участникам нужно было выполнить нескольких заданий: рассказать о своих достижениях в рамках самопрезентации, пройти тестирование, испытания «Дебаты» и «Сюрприз». В ходе последнего участники взаимодействовали с членами жюри, они демонстрировали мотивационно-коммуникационные навыки и умение грамотно выстраивать беседу.
«Эмоции зашкаливают! Событие такого масштаба требует колоссального уровня самоорганизации и ответственности, — рассказала Алина Кашина. — Я очень благодарна Пушкинской больнице, первичной профсоюзной организации нашего медучреждения и Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения за помощь, поддержку и надежное плечо рядом».
Вскоре девушка представит отрасль здравоохранения России на конкурсе «Стратегический резерв-2023».

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#конкурс
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В музее Каширы прошли краеведческие чтения
27 ноября 2023, 17:51

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Каширском краеведческом музее прошли II-е Краеведческие чтения.
Заседание состоялось в памятные для каширян дни обороны Каширы в ноябре 1941 года. Тогда Кашира стала прифронтовым городом. Доклады участники посвятили защитникам Каширы и каширянам, которые внесли свой вклад в Великую Победу.  

Среди выступавших был член-корреспондент РАЕН ВикторТощев. Он является сыном защитника Каширы красноармейца Дмитрия Тощева.

В ноябре 1941 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками погибли под Каширой 7 из 12 учеников 591 школы Москва. Они были бойцами 1315 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии (21-ая дивизия Народного ополчения), 50 Армии.

Отец Виктора Дмитриевича Тощева работал в школе учителем истории и отправился на фронт в июле 1941 года. 

Сегодня сын ветерана 173-й стрелковой дивизии Виктор Тощев, будучи членом сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны, активно работает с молодёжью. 

В Каширском краеведческом музее он уже не впервые. На заседании выступил с докладом-исследованием, который был посвящен доблестному военному прошлому бойцов 173-й стрелковой дивизии. Она воевала в Битве за Москву и участвовала в обороне Каширы в ноябре 1941 года.  

На память музею Виктор Дмитриевич подарил копии фотографий и документов из военных архивах. Также отдал в дар книгу о дивизиях Народного ополчения, воевавших в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны.

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#кашира
#великая отечественная война
#новости
#новости подмосковья
#музей
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Молодые семьи из горокруга Пушкинский получат субсидии на покупку квартир
27 ноября 2023, 17:46

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Молодые семьи из городского округа Пушкинский получат субсидии на покупку квартир в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».
Как написал в своём телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов, всего в Подмосковье улучшить жилищные условия смогут 270 молодых семей из 45 округов. Из них одиннадцать семей проживают на территории городского округа Пушкинский.  

«Среди них семья Симоновых. Долгое время супруги с двумя детьми проживали на съемной квартире. После получения субсидии они смогли переехать в собственную квартиру», —  рассказал глава муниципалитета. 
Стать участниками программы могут россияне до 35 лет, зарегистрированные на территории Московской области. Также они должны иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

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#семья
#субсидии
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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Рождественский пост: когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать
27 ноября 2023, 17:38

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Православные христиане начинают держать Рождественский пост с 28 ноября. Это последний из четырех многодневных постов календарного года. Верующие готовятся к встрече самого радостного и зимнего праздника. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько будет длиться пост, что можно и нельзя делать, и какие традиции православная церковь призывает чтить.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост


В 2023 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января в Сочельник. Пост не будет таким строгим, как Великий или Успенский. Вернуть привычный рацион питания православные христиане смогут уже 7 января.


Что можно есть во время Рождественского поста


Самые важные запреты по традиции – пищевые. В первый день поста нельзя есть рыбу и постное масло. С 29 ноября до 19 декабря по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно употреблять постную пищу с рыбой, по понедельникам, средам и пятницам — только с растительным маслом. 

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Основой постного стола станут каши.Самый строгий постный период – со второго по пятое января. Верующие должны употреблять строго растительную пищу, кроме того, продукты должны быть холодными и не подвергавшиеся термической обработке. Запеченные овощи есть можно, однако они должны быть остывшими.

В Рождественский Сочельник есть нельзя ничего. Запрет будет действовать до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. После этого можно употребить отварной рис с изюмом или отваренные зерна пшеницы. Ослаблять пост можно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, несет службу, занимается тяжелым физическим трудом. Исключения также могут составить беременные женщины и дети.


Рождественский пост: традиции


Многодневные ограничения направлены на то, чтобы подготовить верующих к очищению тела и мыслей. Пост также призван обратить внимание на необходимость посещения богослужений, чтения молитв и покаяний. Сорок дней поста напоминают православным о времени, которое Иисус провел в пустыне. Также принято вспоминать о сорокадневном посте Моисея, после которого святому явились заповеди Божьи.

                                                                                                                 Фото: iStock/dimid_86

Задача поста состоит в том, чтобы подготовиться к светлому празднику Рождества Христова, поэтому церковь настаивает, чтобы верующие не приравнивали торжество к диете.   

   

Чего нельзя делать в Рождественский пост


Кроме ограничений в пище, во время Рождественского поста нельзя злиться, сплетничать, ссориться, браниться и обижаться. Воспрещается также устраивать шумные гуляния, веселиться и путешествовать. Церковь также рекомендует отказаться от физической близости и просмотра телевизора.

Что нужно делать в Рождественский пост


Православные верующие должны особенно практиковать милосердие в дни Рождественского поста. Помогать людям, быть снисходительным, прощать, совершать подаяния – это то, что христиане должны делать во время Четыредесятницы, чтобы очистить душу.
Кроме того, православным следует ходить в храмы, читать молитвы, совершать обряды крещения.


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