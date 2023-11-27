Глава ГО Пушкинский: На зиму закуплено порядка 1 450 тонн противогололёдных материалов

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Городской округ Пушкинский закупил порядка 1 450 тонн противогололёдных материалов. Об этом глава муниципалитета Максим Красноцветов написал в своём телеграм-канале.
«МКУ обслуживает территории рабочий посёлок Софрино, дачный посёлок Зеленоградский, микрорайон Софрино-1 и близлежащие деревни, входящие в границы поселения, таких насчитывается 13 населённых пунктов. Хочу сказать, что предприятие готово к зиме, проведены все необходимые плановые работы», — отметил он.Читайте также:
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