Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»

Фото: администрация г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал на предприятии компании «Технокомплект», которая является резидентом Особой экономической зоны «Дубна», с целью вручения почетны грамот главы городского округа лучшим специалистам за успехи в трудовой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Тихомиров вместе с сотрудниками предприятия обсудил вопросы дорожного ремонта, окончания работ в туннеле, ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», а также освещения на Новом шоссе. Сотрудники также заявили о своих просьбах, касательно налаживания транспортного сообщения с правобережной площадкой ОЭЗ. По словам главы округа, все предложения будут рассмотрены.
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