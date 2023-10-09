Глава городского округа Дубна принял присягу в торжественной обстановке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне прошло торжественное вступление Максима Тихомирова в должность главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Дубна.
Стоит отметить, что 28 сентября 2023 года Максим Тихомиров был избран депутатами Совета депутатов на пост Главы городского округа Дубна.
Действующий Глава выразил благодарность депутатам Совета городского округа Дубна, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и Правительству Московской области, а сотрудникам администрации, с которым ему предстоит работа.
«Цели у нас общие: дальнейшее развитие Дубны как наукограда, экономический рост, жилищное строительство, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для дубненцев, и для наших многочисленных гостей», - подчеркнул Тихомиров.
Кроме этого, он также отметил, что особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и т.д.
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Действующий Глава выразил благодарность депутатам Совета городского округа Дубна, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и Правительству Московской области, а сотрудникам администрации, с которым ему предстоит работа.
Кроме этого, он также отметил, что особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и т.д.
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Мира Полтева