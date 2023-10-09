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Глава городского округа Дубна принял присягу в торжественной обстановке

09 октября 2023, 13:44
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне прошло торжественное вступление Максима Тихомирова в должность главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Дубна.
Стоит отметить, что 28 сентября 2023 года Максим Тихомиров был избран депутатами Совета депутатов на пост Главы городского округа Дубна.

Действующий Глава выразил благодарность депутатам Совета городского округа Дубна, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и Правительству Московской области, а сотрудникам администрации, с которым ему предстоит работа.


«Цели у нас общие: дальнейшее развитие Дубны как наукограда, экономический рост, жилищное строительство, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для дубненцев, и для наших многочисленных гостей», - подчеркнул Тихомиров.

Кроме этого, он также отметил, что особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и т.д.

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#дубна
#работа
#подмосковье
#московская область
#депутаты
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Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем
09 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/ViktorCap

Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем 9 октября.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу компании.
 
Решение о временном сокращении авиасообщения между РФ и аэропортом Тель-Авива принимали из-за боевых действий в Израиле.
 
Утром 7 октября сектор Газа нанёс был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), выпустили более 2 тысяч  снарядов. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

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#израиль
#авиакомпания
#аэропорт
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Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
09 октября 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/senkaya

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести бесплатное питание детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета.
Она отметила, что сейчас дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не могут в школах питаться бесплатно.

«В целях защиты прав детей-инвалидов прошу рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — приводит RT текст обращения Волынец на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой.

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#дети
#инвалиды
#школа
#питание
#помощь
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Минобороны опубликовало список участников биологических программ США на Украине
Генерал Кириллов назвал новых четырех участников биопрограмм США на Украине
09 октября 2023, 13:11

Фото: istock / Motortion

Министерство обороны России опубликовало новый список участников военно-биологических программ США, реализуемых на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам генерал-лейтенанта, список обновился и в него добавилось 4 новых имени. Среди них представители госорганов и частных компаний США и Украины, которые задействованы в реализации исследований двойного назначения. Так, в список попали Татьяна Кирьязова, Михаил Усатый, Томас Вол, Кэвин Оливал.

Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Она отвечала за совместные с США исследования патогенов на базе противочумного института в Одессе. Усатый с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов американского Минобороны по снижению угрозы. Вол — вице-президент и представитель компании Black & Veatch на Украине. Он направлял работу по внедрению электронной системы ПАКС для контроля за биологическими агентами и материалами. Оливал является вице-президентом по исследованиям EcoHealth Alliance, он непосредственно участвовал в проектах Пентагона, посвященных изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.

По информации Кириллова, сведенья об организаторах и участниках военно-биологических деятельности передадут в Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что у США есть живые образцы Эболы, которые незаконно вывезли из Африки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#следственный комитет
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#вс рф
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Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор
Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор Клаудия Голдин
09 октября 2023, 13:06

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Сообщается, что премия была присуждена за «углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда».

Напомним, в этом году размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин. Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Она получила премию за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». 

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#премия
#президент
#женщины
#экономика
#учёный
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Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян
09 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/Bobislav

Опрос сервиса SuperJob показал, что из киноперсонажей россияне предпочли бы работать с Шерлоком Холмсом, Джеком Воробьём, Железным человеком и Терминатором.
Так, за Шерлока Холмса и Джека Воробья проголосовали 4% и 3% респондентов соответственно, а за Железного человека и Терминатора – по 2%. Столько же процентов людей отметили таких персонажей, как Нео, доктор Хаус и Штирлиц.

Как передаёт RT, в список желаемых коллег россиян вошли Владимир Яковлев из «Полицейского с Рублёвки», профессор Преображенский, Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер, Тося Кислицына из «Девчат», Миранда Пристли и др.

В исследовании поучаствовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов России.

А аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, в свою очередь, провёл опрос и выяснил, что 57% жителей Москвы считают себя стильными людьми. Как передают «Вести Подмосковья», в опросе поучаствовали 1 209 жителей крупных городов России. Из них 71% респондентов отметили, что стиль является важным фактором успеха при общении с противоположным полом, а 48% участников призналась, что получает за свой внешний вид комплименты.

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#кино
#россияне
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Синоптик Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать потепления
09 октября 2023, 12:57

Фото: istockphoto/Noppasin Wongchum

Температура воздуха в столице повысится до 15 градусов к четвергу, но на улице будет всё также пасмурно и дождливо.
Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Изменения погоды начнутся со среды.
 
«Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона. Воздушные массы уже будут с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов», - сказал Вильфанд.
В четверг произойдёт значительное повышение температуры: днём от 10 до 15 градусов. В пятницу прогнозируется около 10 градусов.

Также на этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.

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В Одинцове планируют открыть новую школу на 550 человек
09 октября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

В селе Немчиновке Одинцовского округа продолжается строительство новой школы. На текучий момент готовность здания составляет 50%. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
«Осмотрели сам объект, пообщались с подрядчиком. Общая готовность школы на данный момент — чуть меньше 50 процентов. <…> Достроить объект должны до конца 2023 года. Чтобы успеть к этому сроку, подрядчику необходимо нарастить темпы работ. И именно такую задачу мы ему сегодня поставили в рамках нашего совещания», - рассказал Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что школа состоит из начальной школы на первых двух этажах, основной и общешкольных пространств, которые расположены удаленно от учебных кабинетов, что поможет уменьшить потоки учащихся.

Кроме этого, школа будет оснащена физкультурно-спортивной площадкой и зоной отдыха. Также планируется обустроить специализированную остановку для школьного автобуса.


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#одинцовский городской округ
#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья информируют о включении отопления письмами и объявлениями
09 октября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья получат 6 млн писем о запуске отопления в регионе. Помимо этого, в подъездах появилось 129 тыс объявлений, а в СМИ и соцсетях – более 500 публикаций. Такую статистику привёл министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«Мы на моменте пуска отопления всегда информируем жителей, где и как они могут узнать, когда будет подано тепло к ним в жилье. С помощью Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья направили 6 млн писем на электронную почту пользователям регионального портала госуслуг», – отметил он на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Самарин также напомнил, что в регионе разработана карта коммунальных услуг. Её уже посмотрели 545 тыс жителей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#александр самарин
#минэнерго мо
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Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье
09 октября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промахов при включении отопления в Подмосковье допускать нельзя, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«По традиции этот процесс занимает определённый период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось. Когда за окном дождь, сильный ветер и низкая температура, особенно ночью, запрос на качественные услуги высок как никогда», – сказал глава региона на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По указу губернатора отопление в Московской области начали давать на прошлой неделе, не дожидаясь похолодания до среднесуточных значений 8 градусов. 
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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#отопление
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