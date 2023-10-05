Глава городского округа Красногорск встретился с семьями военнослужащих СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске прошла встреча Главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова с семьями военнослужащих СВО.
Стоит отметить, что во время беседы были подняты вопросы о улучшении жилищных условий и материально-техническом обеспечении. Также Волков пообещал помощь с восстановлением наград.
Кроме этого, он добавил, что желающие служить по контракту могут подать документы в отделы управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск.
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«Каждое касание, личная погруженность, шаг навстречу в решении вопросов глобального и насущного характера – наша совместная задача, и в этом ключе будем работать со всеми семьями наших Героев», - подчеркнул Глава.
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Мира Полтева