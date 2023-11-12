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Глава горокруга Пушкинский проверил работы по программе «Светлый город»

12 ноября 2023, 13:14
Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ход работ в рамках программы «Светлый город». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Во время выезда представители Пушкинского проверили качество выполнения работ проверили в селе Тарасовка, где установлено 17 опор и 24 светильника. Всего в городском округе Пушкинский, по данным главы администрации, за 2023 год на территории округа построили 10 объектов, установили 125 опор освещения, смонтировали 125 светильников, 4,4 км изолированных проводов и более 1 км кабельной линии.
«Также отмечу работу МАУ "Пушкинская электросеть", – с начала года по округу заменено 5 550 перегоревших ламп и 1 800 светильников», — отметил Максим Красноцветов.

Напомним, проведение программы «Светлый город» в городском округе Пушкинский стало возможно благодаря государственной программе «Создание современной комфортной городской среды».

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#качество
#светлый город
#максим красноцветов
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Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
12 ноября 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

МЧС России начало эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Отмечается, что эвакуация россиян проводится МЧС совместно с российскими дипломатами. 

Россиянам после пересечения пункта пропуска оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется продовольствие и вода. 

В пресс-службе уточнили, что россияне будут направлены в Каир, где специалисты МЧС развернули оперативный штаб. Там будет проведена работа по восстановлению документов. 

Напомним, что два самолёта Ил-76 МЧС РФ находятся в полной готовности на аэродроме Каира с 5 ноября. Они также будут осуществлять перевозку россиян из сектора Газа.

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#россия
#россияне
#сектор газа
#эвакуация
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В ЛДПР призвали давать льготы многодетным на проезд в поездах
ЛДПР предложила давать льготу многодетным на проезд в поездах
12 ноября 2023, 12:46

Фото: iStock/g-stockstudio

Фракция ЛДПР предложила предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми на поездах дальнего следования. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что отдых с детьми получается довольно затратным. При этом, довольно большую часть бюджета занимает оплата транспорта, в связи с чем, многодетные семьи вынуждены отказываться от отдыха на море. 

Также Слуцкий добавил, что молодёжь стремится сохранить некую свободу передвижения, чтобы увидеть как можно больше мест и иметь возможность отдыхать на море. Из-за этого далеко не многие решаются на рождение второго и последующих детей, поскольку осознают, насколько возрастут их траты. Такая позиция молодых людей в конечном итоге оборачивается демографическим кризисом. 

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#многодетная семья
#лдпр
#отпуск
#льготы
#поезда
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На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором
На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор
12 ноября 2023, 12:28

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году разрешат использовать калькулятор. Информация следует из демоверсии экзаменационной работы, представленной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Отмечается, что наравне со справочными материалами, вариантом контрольного измерительного материала (КИМ) и линейкой, школьники теперь смогут использовать непрограммируемый калькулятор. Такая возможность появится уже в следующем году. 

Ранее, согласно приказу Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, использовать калькулятор можно было только на экзаменах по физике, химии и биологии. 

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#огэ
#минпросвещения
#экзамены
#россия
#школьники
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Корабли ВМФ РФ впервые за полвека зашли в порт Бангладеш
12 ноября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российские кораблик впервые за полвека вошли в порт Бангладеша. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в крупнейшем в стране порту Читтагонг пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также танкер «Печенга».

Российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что это знаменательное событие, поскольку последний раз российские корабли заходили в порт государства 50 лет назад. Это произошло в рамках малоизвестной операции, целью которой была расчистка и разминирование Читтагонга. 

Также посол сообщил, что в 1971 году, когда Бангладеш получил независимость, лишь Советский Союз согласился оказать помощь в разминировании порта. В результате работы советских моряков, порт вновь стал доступен для судов со всего мира. 

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#корабль
#вмф
#россия
#посол
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Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается дождь и до +7 градусов
12 ноября 2023, 10:26

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

В Москве в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха достигнет +7 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что погода в выходной будет формироваться в результате прохождения тёплого атмосферного фронта, который связан с атлантическим циклоном.

В столице в воскресенье ожидается облачность, временами дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах 5-7 градусов в Москве и 3-8 градусов – в Подмосковье. 

Юго-восточный ветер составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. 

Тишковец уточнил, что за эти сутки в столичном регионе выпадет 17 миллиметров осадков, что составит 33% от месячной нормы. Также произойдёт резкое падение атмосферного давления до отметки в 727 миллиметров ртутного столба. 

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#погода
#синоптики
#подмосковье
#дождь
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В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов
12 ноября 2023, 09:54

Фото: istockphoto/Sitikka

Накануне вечером в аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прилет и вылет самолётов. В настоящее время обе воздушные гавани работают в штатном режиме.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Внуково, ограничения на прилёт и выпуск воздушных судов действовали с 22:07 до 22:20. В Домодедово аналогичные меры были приняты с 22:07 до 22:20. После указанного времени все ограничения были сняты. Работники аэропорта уточнили, что такие действия были предприняты по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в аэропортах города Москвы, передает ТАСС.

По информации онлайн-табло, в Домодедово был задержан один рейс. Прилёт еще четырёх самолётов был отложен. Несколько рейсов, уже вошедших в воздушное пространство Москвы, находились в зоне ожидания.

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#самолет
#аэропорт
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Губернатор МО Воробьёв рассказал о работе подмосковных парков
12 ноября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Подмосковье продолжается реконструкция парков и скверов, а те локации, где она уже завершена, бьют все рекорды посещаемости. О том, чем гостей и туристов привлекают парки Подмосковья, кроме природных красот, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона привел в пример Одинцовский парк, где теперь обустроена отличная спортивная инфраструктура. Там распределены потоки людей в соответствие с их интересами. Комфортные и удобные зоны отдыха, спортивные площадки, беговые дорожки, в целом благоустроенное пространство парка привлекают любители спорта не только из Одинцова, но и из других подмосковных округов.

Андрей Воробьёв, рассказывая о парке имени Ларисы Лазутиной, отметил, что туда любят ездить профессиональные спортсмены, те, кто может себе позволить регулярные физические нагрузки. Представители спортивного сообщества, которое там сложилось, подняли тему автомобильных парковок, которых при возросшем потоке посетителей явно не хватает. Губернатор сообщил, что этот вопрос уже решается.



Наряду с реконструкцией парков, которые жителям региона уже давно известны, обустраиваются и новые локации. Так, в следующем году планируется открыть десять новых зон отдыха в лесных массивах Московской области. Воробьёв отметил, что если раньше в таких местах можно было отдохнуть «дикарём», да и сами места отдыха выглядели диковатыми и запущенными, то сейчас там обустроены удобные дорожки, скамейки для отдыха, в целях безопасности парковые зоны оборудуются камерами видеонаблюдения. Глава региона также сообщил, что прежде чем реконструировать действующий парк или создавать новый, власти Подмосковья проводят всеобщее обсуждение, чтобы жители области могли вносить свои предложения и пожелания.

Число парков в Подмосковье за последние годы увеличилось вдвое, теперь их 192. А количество посетителей загородных зон отдыха возросло в шесть раз. Особенно любят жители Москвы и Подмосковья выезжать в парки зимой. Андрей Воробьёв рассказал, что прямо в парках устраиваются новогодние представления около живых украшенных ёлок. Администрация области сотрудничает с театрами, которые дают выездные спектакли. Приезжают на загородные катки олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух, на подмосковном льду дают мастер-классы и проводят автограф-сессии великие хоккеисты прошлых лет. Все это делает зоны отдыха за городом еще привлекательнее.

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#подмосковье
#губернатор
#парки
#инфраструктура
#спортсмены
#жители
#администрация
#площадки
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Врач назвал способы пережить магнитную бурю
Врач Лапа: чтобы пережить магнитную бурю, нужно контролировать давление
12 ноября 2023, 06:27

Фото: iStock/magann

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди, страдающие сосудистыми проблемами, могут чувствовать себя хуже во время магнитных бурь. Об этом она рассказала в интервью RT.
Врач предложила несколько способов справиться с воздействием магнитных бурь. По её словам, ключевое значение имеет соблюдение рекомендаций врача.

«В этот период важно контролировать давление, уровень кислорода в крови, а также своё общее самочувствие», — подчеркнула она.
Лапа пояснила, что сосуды могут подвергаться воздействию магнитных бурь, вызывая их неконтролируемое сужение и расширение. Врач призвала следить за своим здоровьем, уделять больше внимания отдыху, избегать лишних нагрузок, поддерживать здоровое питание, проводить время на свежем воздухе и способствовать разжижению крови.

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#врач
#питание
#сво
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В России допустили изменение порядка сдачи квартир посуточно
«Известия»: в РФ хотят позволить сдавать квартиры посуточно с разрешения соседей
12 ноября 2023, 03:57

Фото: iStock/Grand Warszawski

В России готовится законопроект, направленный на регулирование сдачи квартир посуточно с учетом возможных неудобств для соседей, сообщает «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
По предложенным изменениям, сдача квартир посуточно будет допускаться только при согласии не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов. Это условие позволит учесть законные интересы соседей и обеспечить соблюдение установленных правил.

Депутаты выражают уверенность, что предложенные изменения помогут поддерживать благоприятные условия для жизни в многоквартирных домах.

Эксперты отмечают, что новый законопроект вероятно не повлияет на мигрантов, поскольку они обычно арендуют жилье на длительные сроки.

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