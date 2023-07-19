Глава ГУСТ Аипова распорядилась устранить подтопления в Лобне до конца дня

Фото: ГУСТ МО
«Адреса взяты в работу инспекторами ГУСТ и коммунальными предприятиями округа. Инспекторы проверят качество работ», – отметила Аипова, слова которой приводят в пресс-службе министерства.Там отметили, что все подтопления в Московской области будут устранены до конца дня. Большая часть подтопленных территорий уже приводится в порядок.
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