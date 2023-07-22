Глава Химок Дмитрий Волошин провел обход Лунёвского

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил благоустройство детских площадок, состояние объектов образования, культуры и спорта в Лунёвском.
Поселение Лунёвское вошло в состав Химок в начале 2023 года.
Дмитрий Волошин провел 17 июля комплексный обход в рамках выездной администрации, которая стартовала в Лунёвском.
Жители Лунёвского обратились с просьбой обновить спортивные объекты. По поручению Дмитрия Волошина уже в этом году модернизируют площадку для мини-футбола, а в будущем обновят футбольное поле и хоккейную коробку по региональной программе «Спорт Подмосковья».
Глава проверил состояние дома культуры «Лунёво». Жители попросили отремонтировать входные группы ДК. Дмитрий Волошин дал поручение приступить к работам в конце лета. Данному зданию уже более 50 лет. Здесь работает театральный кружок, студия изобразительного искусства, военно-патриотический клуб, несколько хореографических студий, школа английского языка для детей.
Ещё один объект, который Дмитрий Волошин осмотрел в рамках комплексного обхода, - пешеходно-парковая зона. Местные жители жаловались на содержание сквера. Глава Химок поручил передать территорию на обслуживание «Объединенного городского хозяйства», а также включить сквер в план благоустройства на 2024 год.
Кроме того, химчане обратились к главе с просьбой включить в программу комплексного благоустройства на 2024 год двор вблизи дома №1, обновить детскую площадку, подключить дополнительные камеры «Безопасный регион», а также провести ямочный ремонт и установить новую контейнерную площадку во дворе домов №2, №3 и №7.
Все просьбы глава зафиксировал и взял на личный контроль.
Следующая выездная администрация стартует в поселении Кутузовском 24 июля. Приём жителей будет вестись с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по адресу: д. Брёхово, д.78А.
Читайте также:
Участнику СВО из Химок передали рисунки воспитанников детского сада
В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей
Химчанин дважды стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей
Дмитрий Волошин провел 17 июля комплексный обход в рамках выездной администрации, которая стартовала в Лунёвском.
«В этом году мы возобновили встречи с жителями в формате «выездной администрации». Наши специалисты приняли более 300 жителей с самыми разными запросами: вопросы ЖКХ, благоустройства и транспорта. По просьбе жителей вместе провели обход территории и зафиксировали, что нужно исправить», - рассказал Дмитрий Волошин.Первой локацией стал местный спортивный комплекс с хоккейной коробкой, футбольным полем и площадкой для мини-футбола. Здесь регулярно тренируются более 300 детей участники клуба «Активное долголетие».
Жители Лунёвского обратились с просьбой обновить спортивные объекты. По поручению Дмитрия Волошина уже в этом году модернизируют площадку для мини-футбола, а в будущем обновят футбольное поле и хоккейную коробку по региональной программе «Спорт Подмосковья».
Глава проверил состояние дома культуры «Лунёво». Жители попросили отремонтировать входные группы ДК. Дмитрий Волошин дал поручение приступить к работам в конце лета. Данному зданию уже более 50 лет. Здесь работает театральный кружок, студия изобразительного искусства, военно-патриотический клуб, несколько хореографических студий, школа английского языка для детей.
Ещё один объект, который Дмитрий Волошин осмотрел в рамках комплексного обхода, - пешеходно-парковая зона. Местные жители жаловались на содержание сквера. Глава Химок поручил передать территорию на обслуживание «Объединенного городского хозяйства», а также включить сквер в план благоустройства на 2024 год.
Кроме того, химчане обратились к главе с просьбой включить в программу комплексного благоустройства на 2024 год двор вблизи дома №1, обновить детскую площадку, подключить дополнительные камеры «Безопасный регион», а также провести ямочный ремонт и установить новую контейнерную площадку во дворе домов №2, №3 и №7.
Все просьбы глава зафиксировал и взял на личный контроль.
Следующая выездная администрация стартует в поселении Кутузовском 24 июля. Приём жителей будет вестись с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по адресу: д. Брёхово, д.78А.
Читайте также:
Участнику СВО из Химок передали рисунки воспитанников детского сада
В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей
Химчанин дважды стал главным экспертом Роскосмоса среди слесарей
Мария Фирсова