Глава Химок поздравил с Днем медработника сотрудников военного госпиталя

Фото: Пресс-служба администрации города Химки
Дмитрий Волошин поздравил с Днем медработника сотрудников госпиталя Н.Н.Бурденко
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем медицинского работника сотрудников главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщили в пресс-службе администрации города Химки.
В этом госпитале прямо сейчас проходят реабилитацию российские военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции. Волошин навестил солдат и пожелал им скорейшего выздоровления.
Начальница отдела кадров и строевой Алла Ворфоломеева получила почетную грамоту Президента Российской Федерации за заслуги в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в службе.
Еще восемь сотрудников медучреждения получили благодарственные письма.
Ранее «Радио 1» сообщало, что с ежегодным обращением к жителям в усадьбе Середниково выступил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В этом госпитале прямо сейчас проходят реабилитацию российские военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции. Волошин навестил солдат и пожелал им скорейшего выздоровления.
«В нашем округе трудятся более полутора тысяч человек, которые избрали делом всей своей жизни - лечение и спасение людей. Это одна из самых важных и благородных профессий в мире. Мы безмерно благодарны и признательны вам за эту работу», - с таким поздравлением выступил Волошин.
Начальница отдела кадров и строевой Алла Ворфоломеева получила почетную грамоту Президента Российской Федерации за заслуги в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в службе.
Еще восемь сотрудников медучреждения получили благодарственные письма.
Ранее «Радио 1» сообщало, что с ежегодным обращением к жителям в усадьбе Середниково выступил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Евгения Парфентьева