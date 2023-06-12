Глава Химок поздравил жителей с Днем России

Александр Палатин
В Химках провели более 40 мероприятий ко Дню России
Центральной площадкой празднования стал сквер имени Марии Рубцовой. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей с праздником и пожелал всем добра и благополучия.
В сквере имени Марии Рубцовой собрались сотни химчан. Для них провели концерт с участием профессиональных артистов, флаговое дефиле, барабанное шоу, тематические мастер-классы, а также организовали детские интерактивные площадки.
Кроме того, все гости могли продегустировать блюда народов России и полевую кухню. В завершении праздника участники исполнили государственный гимн. В сквере «Юбилейный» состоялся масштабный велопробег.
Мероприятие организовали в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт». Всего в нем приняли участие 50 химчан. В парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег» и парке имени А.Величко, помимо концертов и патриотических мастер-классов, провели ежегодную выставку ретро-автомобилей и физкультурную программу «Вперед, Россия!».
Масштабные гуляния прошли и в новом парке «Лукоморье» в Сходне. Здесь гостей ждали квест, мотопробег и выставка мотоциклов, ярмарка мастеров, шоу мыльных пузырей, дискотека, мастер-классы для детей и взрослых. Все интерактивы сопровождались диджей-сетами и живой музыкой.
Ранее сообщалось, что жители Химок приняли участие в праздновании Дня России на Красной Площади.
«Как отметил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, вместе мы - сила. Поэтому наша задача - приложить все усилия, чтобы сохранить суверенитет страны, отстоять многовековую историю и сохранить богатое культурное наследие, которое нам передали наши предки. Только от нас зависит будущее нашего Отечества. Дорогие жители! В этот день желаю вам успехов, добра и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью и гордостью за родную землю. С Днём России!», — отметил Дмитрий Волошин.
Кроме того, все гости могли продегустировать блюда народов России и полевую кухню. В завершении праздника участники исполнили государственный гимн. В сквере «Юбилейный» состоялся масштабный велопробег.
Мероприятие организовали в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт». Всего в нем приняли участие 50 химчан. В парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег» и парке имени А.Величко, помимо концертов и патриотических мастер-классов, провели ежегодную выставку ретро-автомобилей и физкультурную программу «Вперед, Россия!».
Масштабные гуляния прошли и в новом парке «Лукоморье» в Сходне. Здесь гостей ждали квест, мотопробег и выставка мотоциклов, ярмарка мастеров, шоу мыльных пузырей, дискотека, мастер-классы для детей и взрослых. Все интерактивы сопровождались диджей-сетами и живой музыкой.
Ранее сообщалось, что жители Химок приняли участие в праздновании Дня России на Красной Площади.
Мария Фирсова