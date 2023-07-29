Глава Химок проверил дворы и соцобъекты в Кутузовском

Фото: администрация г. о. Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина вместе с жителями Кутузовского проверили работу местного отделения МФЦ, содержание школы, детского сада, дворовых территорий, а также Дома культуры.
Комплексный обход провели в последний день выездной администрации в Кутузовском, которая начала свою работу 24 июля. За это время к специалистам профильных служб обратились почти 200 жителей Химок.
Родители и воспитатели детского сада «Солнышко» в микрорайоне Школьный отметили высокую потребность в дополнительных местах в детских садах. Сейчас в дошкольном учреждении обучаются 380 воспитанников. Глава Химок подчеркнул, что в этом и следующем году в Кутузовском откроют еще два детсада почти на 550 мест.
Сообщается, что в 2023 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в деревне Рузино состоится открытие детского сада на 190 мест, а в 2024 году откроется детский сад на 350 детей в Юрлово.
Глава Химок осмотрел отделение МФЦ, которое в начале года открыли в Кутузовском после реконструкции. По мнению местной жительницы, химчане довольны обновленным МФЦ.
Отмечается, что химчане обратились с просьбой отремонтировать входную группу Дома культуры, в котором регулярно занимаются более 500 детей и участники клуба «Активного долголетия». По поручению Волошина работы выполнят в ближайшее время. Кроме того, будет рассмотрена возможность для обустройства на территории ДК сцены с партером.
Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Роднина произвели осмотр дворовой территории в микрорайоне Школьный. Жители обратились с просьбой обновить двор, детскую и спортивную площадку, а также отремонтировать тротуары и дворовой проезд. По поручению главы округа двор включат в программу комплексного благоустройства на следующий год.
По словам депутат Родниной, выездная администрация — это очень хорошая инициатива. На таких встречах выясняется перспектива работы.
Уточняется, что следующая выездная администрация начнется в микрорайоне Сходня 31 июля.
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Родители и воспитатели детского сада «Солнышко» в микрорайоне Школьный отметили высокую потребность в дополнительных местах в детских садах. Сейчас в дошкольном учреждении обучаются 380 воспитанников. Глава Химок подчеркнул, что в этом и следующем году в Кутузовском откроют еще два детсада почти на 550 мест.
Глава Химок осмотрел отделение МФЦ, которое в начале года открыли в Кутузовском после реконструкции. По мнению местной жительницы, химчане довольны обновленным МФЦ.
Отмечается, что химчане обратились с просьбой отремонтировать входную группу Дома культуры, в котором регулярно занимаются более 500 детей и участники клуба «Активного долголетия». По поручению Волошина работы выполнят в ближайшее время. Кроме того, будет рассмотрена возможность для обустройства на территории ДК сцены с партером.
Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Роднина произвели осмотр дворовой территории в микрорайоне Школьный. Жители обратились с просьбой обновить двор, детскую и спортивную площадку, а также отремонтировать тротуары и дворовой проезд. По поручению главы округа двор включат в программу комплексного благоустройства на следующий год.
По словам депутат Родниной, выездная администрация — это очень хорошая инициатива. На таких встречах выясняется перспектива работы.
Уточняется, что следующая выездная администрация начнется в микрорайоне Сходня 31 июля.
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Екатерина Коршунова