Глава Химок проверил ход капремонта детского санатория в Фирсановке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В уникальном санаторном отделении №1 НИКИ детства в Фирсановке продолжается модернизация
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с главным педиатром мининстерства здравохранения Московской области Нисо Одинаевой посетили детский санаторий №1 НИКИ детства в Фирсановке и проверили ход капитального ремонта, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе проверки выяснили, что строительные работы выполнены уже на 40%.
В данный момент строители проводят замену вентиляционной системы, системы водоотведения и электросетей. Также, специалисты заменят окна на новые, займутся монтажными работами крыши и облицовкой фасада здания.
Детский санаторий после капремонта сможет принять 45 детей в сопровождении родителей.
В плане проекта по модернизации санатория есть обустройство физиотерапевтического кабинета, соляной пещеры, кабинета массажа, водолечения, ароматерапии и зал лечебной физкультуры.
В ходе проверки выяснили, что строительные работы выполнены уже на 40%.
«В нашем округе работает уникальный санаторий, где проходят реабилитацию дети со всей Московской области. Вокруг него лес, чистый воздух. Это замечательное место для восстановления и укрепления иммунитета. Санаторий был открыт почти 40 лет назад. Чтобы продолжать оказывать маленьким пациентам помощь на самом высшем уровне, необходима полная модернизация всего, что находится внутри здания, включая оборудование», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.Капитальный ремонт детского санатория начался еще в январе.
В данный момент строители проводят замену вентиляционной системы, системы водоотведения и электросетей. Также, специалисты заменят окна на новые, займутся монтажными работами крыши и облицовкой фасада здания.
Детский санаторий после капремонта сможет принять 45 детей в сопровождении родителей.
В плане проекта по модернизации санатория есть обустройство физиотерапевтического кабинета, соляной пещеры, кабинета массажа, водолечения, ароматерапии и зал лечебной физкультуры.
«У нас санаторий — один из немногих в Московской области, где дети находятся с родителями. Когда был ковид, мы первыми в стране разработали постковидную реабилитацию и первыми открылись. Здесь дети будут получать, конечно, санаторное лечение по самым современным инновационным технологиям», — отметила главный педиатр регионального Минздрава Нисо Одинаева.Ранее сообщалось, что в городском округе Химки второй сезон подряд стартовала акция «Цветы в каждый двор». Она проводится по инициативе жителей. Задача акции – озеленить участки у жилых домов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко