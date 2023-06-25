Глава Химок проверил ход капремонта «Кадетского корпуса» в Сходне

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
«Площадь работ - почти 2500 квадратных метра. Внутри уже завершён демонтаж, заменены инженерные сети. Приступаем к чистовой отделке. Ежедневно на объекте трудятся более 70 строителей. После капремонта установим здесь всё необходимое оборудование для комфортного обучения. В обновлённую школу дети вернутся уже 1 сентября», - прокомментировал ситуацию Волошин. Он также отметил, что на сегодняшний день уже выполнено 60 процентов ремонтных работ.
Отмечается, что в настоящий момент в заведении открыты два кадетских класса, которые курирует Следственный комитет РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в химкинском НПО имени С.А. Лавочкина, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос» модернизировали космический спутник для исследования поверхности Земли.