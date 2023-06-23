Глава Химок проверил ход реконструкции спорткомплекса «Юность»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
На данный момент завершены демонтажные работы, строители уже приступили к отделке внутренних помещений.
«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева приступили к полному обновлению спорткомплекса «Юность». По просьбе жителей и тренеров, помимо тренировочного корпуса, мы дополнительно включили в программу модернизации ледовую площадку и теннисный корт», — отметил Дмитрий Волошин.В спорткомплексе площадью 1200 кв. метров обновят футбольное поле и теннисный корт, на корте обустроят новое покрытие. Спорткомплекс будет оснащен современных оборудованием для занятий спортом.
В спортивном комплексе занимаются спортом свыше 200 человек ежедневно.
Ремонтные работы планируется завершить в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в химкинском родильном доме на Ленинском проспекте начали работы по капитальному ремонту здания. Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход капремонта роддома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.