Глава Химок Волошин открыл новый ледовый сезон

Фото: администрация г.о. Химки
В Химках открыли первый в этом ледовом сезоне каток. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В субботу прошло торжественное открытие Театрального катка в Центральном сквере. Отмечается, что это самая большая ледовая площадка в округе.
Глава Химок Дмитрий Волошин поприветствовал горожан и поздравил их с началом нового ледового сезона.
Вход на каток бесплатный для всех желающих. Гости могут арендовать коньки: для взрослых стоимость составляет 350 рублей, а для детей – 300 рублей. Также можно воспользоваться услугами инструктора для обучения детей и взрослых.
Каток будет открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Продолжительность одного сеанса составляет 1,5 часа.
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Глава Химок Дмитрий Волошин поприветствовал горожан и поздравил их с началом нового ледового сезона.
«Я рад объявить пятый юбилейный сезон Театрального катка открытым! В прошлом году он стал самым популярным во всём Подмосковье. (...) Желаю всем хорошего отдыха и отличного настроения! Пусть новый ледовый сезон подарит массу ярких эмоций и прекрасных воспоминаний!», – пожелал Волошин жителям Химок.
Вход на каток бесплатный для всех желающих. Гости могут арендовать коньки: для взрослых стоимость составляет 350 рублей, а для детей – 300 рублей. Также можно воспользоваться услугами инструктора для обучения детей и взрослых.
Каток будет открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Продолжительность одного сеанса составляет 1,5 часа.
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Анастасия Чинкова