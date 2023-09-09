Глава Химок Волошин оценил явку на выборах губернатора в округе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил высокую явку на выборах в Химках, напомнив, что в муниципалитете открыты 118 избирательных комиссий. Об этом он рассказал в рамках своего визита на участок избирательной комисии, расположенный на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск».
«Выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке у нас работают волонтёры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже отдали свой голос», - отметил Волошин.
В учебно-тренировочном центре «Новогорск» участок избирательной комиссии открыт традиционно. Здесь готовятся сборные команды России к крупнейшим международным соревнованиям. Здание способно одновременно разместить около 500 спортсменов.
«Выборы - показатель высокой социальной активности жителей нашего города. Особенно приятно, что молодёжь голосует очень активно. Только вперёд!» - отметил почётный житель Химок и Московской области, директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий, который голосовал вместе с Волошиным.
Свой выбор здесь сделал и генеральный директор РБК Николай Молибог. По его мнению, выборы очень важны для всех жителей города. Именно поэтому он пришел сюда и проявил свою гражданскую позицию, пожелав своему муниципалитету процветания.
«Это ответственность каждого гражданина - принимать участие в выборах, то есть определять завтрашний день. Я призываю молодёжь активнее в этом участвовать. Я здесь давно живу, пусть Химки будут лучшим городом Земли», - отметил Молибог.
Избирательные пункты в Химках будут работать до 10 сентября. Они открыты с 8:00 до 20:00. Каждый сможет найти свой участок можно на сайте ЦИК или проголосовать с мобильного устройства или с компьютера на одном из участков. Результаты выборов будут известны уже на следующей неделе после подсчета всех голосов.
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