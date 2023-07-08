Глава Химок Волошин поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба администрации Химок
«В нашей стране всегда в особом почёте были семейные ценности и традиции. Семья - самое важное в жизни, то, что мотивирует нас к успеху и новым достижениям. Она дарит нам поддержку, уверенность, заботу и ежедневное чувство счастья. Поздравляю с Днём семьи, любви и верности! Счастья, крепкого здоровья и благополучия!», - с такими поздравлениями выступил Волошин.Церемония празднования проходила на городском причале «Химки». Там собрались 20 семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. Для супругов организовали фотозону, а затем вручили им символические подарки.
«Желаю всем семейным парам любви, взаимопонимания и, конечно же, счастья! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение. Я уверен, что, глядя на наше старшее поколение, в молодёжи усиливается любовь к своим близким и Родине», – обратился к собравшимся депутат Артур Каримов.
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