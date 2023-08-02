Глава Химок Волошин поздравил химчан с Днём ВДВ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил бойцов и ветеранов с профессиональным праздником.
Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов. В этом году ВДВ исполняется 93 года.
В рамках празднования Дня ВДВ были подготовлены патриотические акции. В сквере имени Марии Рубцовой неравнодушные жители, депутаты и члены общественных организаций возложили цветы к памятнику «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» в память о ветеранах и бойцах ВДВ, погибших в локальных конфликтах и войнах.
Для химкинских школьников подготовили мастер-классы, посвященные Дню ВДВ.
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«Мы гордимся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам и исполнить свой долг перед Отечеством. Прямо сейчас многие бойцы «крылатой пехоты» мужественно стоят на защите нашей Родины в зоне спецоперации. Их служба — это пример и вдохновение для молодого поколения защитников. Дорогие военнослужащие! Желаю вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть ваша служба будет успешной. Мы ждём вас домой с Победой!», — поздравил бойцов ВДВ глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Для химкинских школьников подготовили мастер-классы, посвященные Дню ВДВ.
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Алиса Сергиенко