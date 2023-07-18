Глава Химок Волошин поздравил стобалльников и их учителей с успешной сдачей ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В общем счете, 84 выпускника набрали свыше 250 баллов НПО трем предметам государственной аттестации.
«Химкинские школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. Так, по русскому языку он стал больше на 4,4%, а по математике — на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Дорогие педагоги, спасибо вам за подготовку наших выпускников. Благодаря вам ребята смогут поступить в лучшие вузы страны!», — отметил глава города Дмитрий Волошин.4 выпускника химкинской школы «Триумф» были подготовлены учителем русского языка и литературы Верой Ремизовой.
Учитель Химкинского лицея Юлия Куприянова подготовила двух учеников со 100-балльным результатом.
Кроме того, 215 выпускников в Химках набрали в сумме по трём предметам 220 и более баллов. Ребят с такими результатами в городском округе на 15% больше, чем в прошлом году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение поощрить учителей, подготовивших стобалльников региона.
«Всего в 2023 году в Подмосковье образовалось 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы по единому госэкзамену. Эти учителя получат по 150 тысяч рублей за достойную работу», — отметил губернатор Подмосковья.Читайте также:
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Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей.
Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей.