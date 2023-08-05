Глава Химок Волошин произвел комплексный обход микрорайона Сходня

Фото: Пресс-служба администрации Химок
В рамках выездного заседания администрации глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил благоустройство дворов, детских и спортивных площадок в микрорайоне Сходня. Обход проводился в рамках выездной администрации, стартовавшей 31 июля.
Также обсуждалась установка дополнительных систем видеонаблюдения и открытие нового экопункта по сбору вторсырья «Мегабак». Дмитрий Волошин рассказал, что за неделю работы выездной администрации к ним обратились с различными вопросами и пожеланиями 150 местных жителей. Некоторые проблемы будут решены уже в текущем году, другие, требующие более сложного подхода, будут включены в план работы на следующий год.
На улице Микояна около дома №23 была реконструирована детская площадка. Для ребятишек установили новые качели и горки, поставили новые светильники, уложили мягкое резиновое покрытие. Также во дворе по просьбе жителей были установлены камеры по губернаторской программе «Безопасный регион».
В рамках ямочного ремонта на улице Первомайской отремонтировали подъездную дорогу к многоквартирному дому. Дмитрий Волошин отметил, что в этом году в Сходне отремонтировали три участка дорог. А в настоящее время на портале «Добродел» идет голосование по поводу ремонта дорог в 2024 году.
Во время обхода глава Химок рассказал, что еще до конца этого года в Сходне будут отремонтированы два социально значимых объекта — школа-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность». Работы на обоих объектах находятся в завершающей стадии. Уже первого сентября ученики и спортсмены приступят к занятиям в обновленных зданиях.
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На улице Микояна около дома №23 была реконструирована детская площадка. Для ребятишек установили новые качели и горки, поставили новые светильники, уложили мягкое резиновое покрытие. Также во дворе по просьбе жителей были установлены камеры по губернаторской программе «Безопасный регион».
Во время обхода глава Химок рассказал, что еще до конца этого года в Сходне будут отремонтированы два социально значимых объекта — школа-интернат «Кадетский корпус» и спортивный комплекс «Юность». Работы на обоих объектах находятся в завершающей стадии. Уже первого сентября ученики и спортсмены приступят к занятиям в обновленных зданиях.
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Александр Бойцов