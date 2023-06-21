Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход капремонта роддома

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава округа Химки Дмитрий Волошин с рабочим визитом прибыл на объект и проверил ход демонтажных работ.
«В этом году родильному дому в Старых Химках исполнилось 49 лет. В сутки здесь появляются на свет в среднем 15 малышей. Последний капитальный ремонт проводился в здании более 10 лет назад, поэтому внутри и снаружи оно, конечно, сильно устарело. Мы комплексно его отремонтируем. Это важнейший социальный объект города, важно, чтобы в нем были созданы самые комфортные условия», - отметил Дмитрий Волошин.Общая площадь родильного дома свыше 5 тысяч кв. метров, в нем могут разместиться 100 пациентов.
В рамках капитального ремонта, специалисты обновят внутреннюю отделку помещений роддома, установят теплоизоляцию, будет заменена кровля, окна и двери и многое другое.. Также, по проекту капремонта, в роддоме появятся современные палаты палаты для совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. Завершение строительный работ намечается на 2024 год.
Родильный дом будет оснащен современной медицинской техникой.
«Жители идут в этот родильный дом за великолепными врачами. После ремонта здесь изменятся условия пребывания. У нас будут две операционные - гинекологическое и акушерское. Будут очень комфортные условия в родовых залах», - отметил главный врач Химкинской областной больницы, депутат Совета депутата Химок Владислав Мирзонов.Капитальный ремонт химкинского роддома проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
Как отметил в своем ежегодном обращении Андрей Воробьев, при строительстве нового или капитальном ремонте существующих стационаров, во всех палатах будет не более 4 мест и, соответственно, отдельный душ и удобства. Также в области ведется работа по увеличению количества диагностической аппаратуры.
«У нас в 2013 году было 30 КТ и 18 МРТ, в этом году доступны 100 КТ и 48 МРТ – радикально другое количество», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее сообщалось, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в своем ежегодном обращении к жителям подробно рассказал собравшимся о модернизации здравоохранения, образования, ЖКХ, экономики, транспортной инфраструктуры и социальной сферы в муниципалитете. Подробнее об этом читайте в нашем материале.