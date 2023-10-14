Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил ход работ по восстановлению параметров отопления в городе. Об этом Волошин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на центральном тепловом пункте на улице Пожарского рабочие произвели замену задвижки, диаметр который составляет 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. По словам Волошина, сегодня днем тепло должно поступить в полном объёме.
Отмечается, что количество проблемных участков сократилось. В округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД. Согласно распоряжению главы Химок, все службы работают в усиленном режиме. Работу ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», в состав которых входит более сорока человек и двадцать единиц техники.
До 16 октября во всех домах округа произойдет стабилизация температурных показателей.
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Отмечается, что количество проблемных участков сократилось. В округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД. Согласно распоряжению главы Химок, все службы работают в усиленном режиме. Работу ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», в состав которых входит более сорока человек и двадцать единиц техники.
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Екатерина Коршунова