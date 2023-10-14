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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления

14 октября 2023, 16:36
Фото: Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Фото: Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению подачи отопления в многоквартирные дома.

Напомним, пуск отопления в Химках провели с 4 по 10 октября, а 14 октября были зафиксированы перебои в подаче тепла сразу в нескольких многоквартирных домах городского округа.

Сегодня в оперативном порядке коммунальные службы заменили задвижку на центральном тепловом пункте на улице Пожарского, таким образом подача тепла в 13 многоквартирных домов будет восстановлена до конца дня.“Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК «Мосэнерго» — более 40 человек и 20 единиц техники. До 16 октября во всех домах городского округа стабилизируют температурные показатели”,- сообщили в администрации городского округа.


Помимо прочего, специалисты управляющей компании проведут обход по домам, чтобы убедиться в исправной работе систем. Медиа — администрация г.о. Химки.

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#коммунальные службы
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Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправило более 200 тонн гумпомощи на Донбасс
14 октября 2023, 16:14

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

С мая по сентябрь 2023 года каширское подразделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» отправило более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«С августа 2023 года на территории нашего округа осуществляет деятельность Фонд содействия развитию городского округа Кашира Московской области «Кашира-660», исполнительным директором которого является руководитель Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин», - прокомментировали ситуацию в администрации. 

Благодаря поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА», российским военнослужащим доставляют сотни тонн необходимых им продуктов, лекарств и вещей. Приоритетными, разумеется, являются те подразделения, в которых служат каширяне. 

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#кашира
#фонд
#сво
#подмосковье
#военные
#гуманитарная помощь
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Жителям Кашира-2 проведут перерасчет за тепло и горячую воду
14 октября 2023, 16:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жителям микрорайона Кашира-2 проведут перерасчет за теплоснабжение и горячую воду, об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Сергей Кирюхин.
Напомним, 11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена.

Подачу тепла и горячей воды возобновили в 12:00 13 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации, работа котельной на 90 мВт восстановлена.

За то время, когда каширяне остались без теплоснабжения и горячей воды, администрация пообещала сделать перерасчет и вернуть жителям микрорайона деньги.

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#авария
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#горячая вода
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В Кашире стартовал муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2023»
14 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Кашире стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2023» стартовал 10 октября.

К участию зарегистрированы восемь педагогов из общеобразовательных школ городского округа. 

Конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.

Администрация городского округа пожелала всем конкурсантам не успешно продемонстрировать свои таланты, но и открыть в себе много нового.

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#кашира
#подмосковье
#педагоги
#учителя
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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
14 октября 2023, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил ход работ по восстановлению параметров отопления в городе. Об этом Волошин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на центральном тепловом пункте на улице Пожарского рабочие произвели замену задвижки, диаметр который составляет 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. По словам Волошина, сегодня днем тепло должно поступить в полном объёме.

Отмечается, что количество проблемных участков сократилось. В округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 МКД. Согласно распоряжению главы Химок, все службы работают в усиленном режиме. Работу ведут десять бригад ТСК «Мосэнерго», в состав которых входит более сорока человек и двадцать единиц техники.

До 16 октября во всех домах округа произойдет стабилизация температурных показателей.

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#снижение
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Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину
14 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto/algre

Роман Костомаров показал в своём Telegram-канале, как управляет машиной после установки протезов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.
 
«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.
Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
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#автомобиль
#спорт
#машины
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Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
14 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций. 

Напомним, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Уточняется, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.

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#рф
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Юные робототехники из Каширы посетили аэродром «Северка»
14 октября 2023, 11:55

Фото: iStock/aapsky

На осенних каникулы школьники из объединения робототехники Детского экологического центра городского округа Кашира, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Увлекательная экскурсия на аэродром «Северка», который расположен в городском округе Коломна, состоялась 10 октября. 

С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка». 

«На этой экскурсии ребятам рассказали об устройстве самолетов малой авиации, порядке их обслуживания и ремонта. А потом ребята попробовали себя в роли пилотов на симуляторе самолета Cessna», - рассказали представители каширской администрации.

Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.

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Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой

Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»

В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд
#аэродром
#школьники
#экскурсия
#роботы
#самолёты
#кашира
#подмосковье
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Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой
14 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Кашире территориальное управление №12 ГКУ МО «Мособлпожспас» пополнилось новой пожарной техникой, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Техника была предоставлена в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Кашира получила новую автоцистерну на базе автомобиля «Урал».

«Мощная, с высокой проходимостью, оборудованная всем необходимым для борьбы с огнем, она способна преодолевать водные и снежные преграды и вовремя доставит боевой расчет к месту пожара», - рассказали о машине в администрации. 

Церемонию вручения нового автомобиля посетил и глава городского округа Михаил Шувалов. Он подробно ознакомился с работой подразделения, а также вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам. 

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#безопасность
#техника
#кашира
#письма
#пожарная безопасность
#пожарные
#подмосковье
#автомобиль
#михаил шувалов
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Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля
14 октября 2023, 11:17

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Авиакомпания Lufthansa в субботу решила приостановить эвакуационные рейсы из Израиля для граждан ФРГ.
Причина заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенных проблемах «оперативной стабильности в Тель-Авиве».

Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.

Ранее сообщалось, что глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.

В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

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