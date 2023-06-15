Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Мероприятие прошло в усадьбе Середниково. Кроме того, обращение транслировалось в прямом эфире в социальных сетях. На выступлении Волошина также присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Житель всегда прав — это правило, которым мы руководствуемся ежедневно в своей работе. Самое важное для нас, чтобы жители чувствовали перемены в своем городе. За 10 лет при поддержке губернатора мы реализовали сотни проектов, которые изменили жизнь химчан к лучшему», — рассказал Волошин.
Он также отметил, что за последние 10 лет в Химках открылось 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков. При этом построены 18 спорткомплексов, музейно-выставочный комплекс «Артишок» и большая сцена театра «Наш дом».
Хромушин передал благодарность Волошину и его команде от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за проделанную качественную работу для жителей округа.
«Особенность нашего региона в том, что округа, находящиеся в непосредственной близости к МКАДу, всегда сравнивают с Москвой. Это очень серьезный вызов. Пересечение одной большой дороги не может менять требования человека к качеству жизни, образованию, медицинским услугам, развлечениям и досугу», - отметил Хромушин.В своем обращении глава округа затронул и сферу ЖКХ. Он рассказал, что уже начались работы по полной реконструкции теплосетей, обновлению системы водоснабжения и модернизации уличного освещения.
«Еще во время избирательной кампании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось абсолютное большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорте. Все решает команда», — рассказала Роднина, также поблагодарив команду Волошина за проделанную работу.
Кроме того, стало известно, что 640 семей очередников смогли улучшить свои жилищные условия. При этом около тысячи многодетных семей получили земельные участки. Не забывают в Химках и про детей-сирот. Всего 129 сирот смогли получить ключи от своих новых обустроенных квартир.
«Теперь Химки стали больше, поэтому очень важно продолжать работу по развитию городского округа. Задача команды Дмитрия Волошина и, естественно, губернатора Андрея Воробьева не снижать обороты. Это самое главное», — сказал Дмитрий Губерниев.
На ежегодном обращении главы Химок также присутствовали учителя, врачи, волонтеры и многие другие, неравнодушные к жизни Химок, жители округа.
Ранее стало известно, что вXVI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» победителем стала администрации городского округа Химки.