Глава Химок возложил цветы к монументу «Отстоявшим Отчизну»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
На Параде Победы этого года, Юрий Двойкин занял почетное место рядом с президентом России Владимиром Путиным.
«День памяти и скорби напоминает нам о том, какой ценой досталась советскому народу победа в Великой Отечественной войне. Миллионы советских солдат пали в те страшные годы во имя нашего светлого будущего. Мы свято чтим память каждого героя», — отметил Дмитрий Волошин.Ветеран войны Юрий Двойкин ушел на фронт добровольцем в 1942 году. Отучившись в школе снайперов, он стал инструктором по огневой подготовке. Спустя два года отправился во Львов, где участвовал в ликвидации бандеровских формирований и встретил победу.
«Не было такой семьи в Советском Союзе, которая не внесла бы свой вклад в дело Победы. Кто остался в тылу, трудились, создавали все условия для Красной армии. Трудились самоотверженно», — рассказал ветеран Юрий Двойкин.Возложили цветы к монументам также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, благочинный церквей Химок протоиерей Артемий Гранкин, военный комиссар Арсен Темиров, начальник химкинского пожарноспасательного гарнизона Владимир Костоусов, а также заместители главы, депутаты, волонтеры и активные жители.
«Этот день мы вспоминаем со скорбью. 82 года назад началась судьбоносная Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды героически сражались и отстояли мирное небо и возможности для жизни будущих поколений», — сказал Сергей Малиновский.Ранее сообщалось, что Химки в ночь на 22 июня присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти». В городе зажгли более 2 тыс свечей в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Масштабную акцию провели в сквере имени Марии Рубцовой в Новых Химках. У памятника танку Т-34 выложили надпись «Химки помнят» и звезду с Вечным огнём из 2 тыс свечей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.