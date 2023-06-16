Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В ходе обращения, Дмитрий Волошин рассказал о реализованных проектах, итогах своей роботы за прошедшие 10 лет и поделился дальнейшими планами по развитию округа.
В этом году в состав округа вошли 36 населенных пунктов, что увеличило территорию округа до 25,7 тысяч га и количество жителей.
«В Кутузовском и Лунёвском располагаются восемь крупных предприятий и почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня там почти девять тысяч рабочих мест. Мы планируем увеличить эту цифру», — отметил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.Химки стали интереснее для туристов, с присоединением новых территорий.
В состав Химок вошла территория «Курочкиного болота». Некоторые виды растений и животных, живущих на этой территории занесены в Красную книгу Подмосковья.
На ежегодном обращении главы Химок также присутствовали учителя, врачи, волонтеры и многие другие, неравнодушные к жизни Химок, жители округа.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Волошин в своем ежегодном обращении к жителям подробно рассказал собравшимся о модернизации здравоохранения, образования, ЖКХ, экономики, транспортной инфраструктуры и социальной сферы в муниципалитете. Подробнее об этом читайте в нашем материале.