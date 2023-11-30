Глава Истра Витушева вручила ключи от квартиры девушке-сироте

Подмосковный Минтранс за три месяца внёс более 7,5 тыс автомобилей в реестр легкового такси и выдал перевозчикам свыше 680 разрешений. Таким образом, сейчас в реестре такси числятся около 100 тыс автомобилей и порядка 37 тыс перевозчиков, сообщили в пресс-службе ведомства.