Глава Истра Витушева вручила ключи от квартиры девушке-сироте

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева вручила ключи собственной квартиры студентке - сироте. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Жилище». Собственное жилье - хороший старт для начала самостоятельной жизни. Я искренне поздравляю Марию с этим знаменательным событием, желаю ей обустроить своё новое жильё уютно и красиво», - поделилась Татьяна Витушева.
Также глава отметила что за 2023 год квартирами будут обеспечены 14 детей-сирот городского округа Итсраю
Стоит отметить, что на сегодняшний день ключи от благоустроенных квартир были вручены уже десятерым подросткам.
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