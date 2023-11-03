Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе

Фото: Пресс-служба города Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева ходе рабочего совещания обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городском округе Истра, об этом Витушева сообщила в своем Telegram-канале.
Витушева напомнила, что все 67 котелен, которые обслуживают около тысячи объектов, были запущены еще 3 октября.
Она также отметила, что все обращения граждан оперативно принимаются в работу и решаются.
Если у вас возникли проблемы с отоплением - необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.
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«Специалисты ресурсоснабжающей организации проводили капитальные и текущие ремонты различного оборудования на котельных, замену тепловых сетей и их гидравлические испытания, чтобы минимизировать риски появления аварийных ситуаций в период отопительного сезона», - прокомментировала ситуацию глава города.
Если у вас возникли проблемы с отоплением - необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.
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Евгения Парфентьева