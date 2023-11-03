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Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе

03 ноября 2023, 20:12
Фото: Пресс-служба города Истра

Фото: Пресс-служба города Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева ходе рабочего совещания обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городском округе Истра, об этом Витушева сообщила в своем Telegram-канале.
Витушева напомнила, что все 67 котелен, которые обслуживают около тысячи объектов, были запущены еще 3 октября.

«Специалисты ресурсоснабжающей организации проводили капитальные и текущие ремонты различного оборудования на котельных, замену тепловых сетей и их гидравлические испытания, чтобы минимизировать риски появления аварийных ситуаций в период отопительного сезона», - прокомментировала ситуацию глава города.


Она также отметила, что все обращения граждан оперативно принимаются в работу и решаются.

Если у вас возникли проблемы с отоплением - необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.

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#отопление
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Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иностранным агентом
03 ноября 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Советский и российский журналист Дмитрий Губин признан иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Губин* начал карьеру журналиста еще в 1986 году, по распределению попав в волоколамскую газету «Заветы Ильича».

Журналист успел поработать в таких известных СМИ как: журнал ​«Огонёк», «Радио России», «Вести» на РТР, «Маяк 24» и многих других. Он брал интервью у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и работал продюсером Русской службы BBC в Лондоне.
«(Губин*) распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», - сообщается на сайте Минюста. 

Также отмечается, что журналист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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#иностранный агент
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В России ввели особый воинский учёт для отбывающих наказание
03 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В России создали особый воинский учёт для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
Воинский учёт осужденных будут вести ответственные сотрудники исправительных учреждений, а также военные комиссариаты по месту отбывания наказания.

При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.

Также отмечается, что подлежащие особому воинскому учёту россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.

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#россияне
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#учёт
#тюрьма
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TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России
03 ноября 2023, 20:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Работа интернет-сервиса TikTok на территории РФ не ограничивается, Роскомнадзор также не получал от компании уведомлений о возобновлении работы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее пользователи сообщили, что видеоплатформа TikTok заработала в России. У некоторых людей появились свежие видео, реклама и даже стримы без подключения VPN или сторонних программ.

Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях». После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы.

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TikTok снова заработал в России

Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»

Более 1,5 тысяч км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье
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#реклама
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#пользователи
#рф
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Юрист Соловьев: За лепку непристойных снеговиков могут привлечь к ответственности
03 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto.com/Michał Chodyra

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об ответственности, к которой могу привлечь за создание непристойных скульптур на улицах, в частности, снеговиков.
Он пояснил, что создателей таких «монументов» могут привлечь к ответственности за хулиганство.

«Создание подобного рода «предметов уличного искусства» оскорбляет чувства людей. Нарушение общественного порядка, выраженное в неуважении к обществу со стороны этих «скульпторов». К мелкому хулиганству у нас относят нецензурную брань, приставания, уничтожение имущества или такое поведение, которое оскорбляет основы человеческой морали и нравственности. К последнему можно отнести лепку из снега отличительных мужских органов в общественных местах», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге с началом снегопада появилось множество снежных скульптур, изображающих половые органы.

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#хулиганство
#нарушение
#екатеринбург
#снег
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В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1
03 ноября 2023, 19:27

Фото: администрация г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил собрание по поводу предстоящего капитального ремонта в школе №1. Встречи с родителями были разделены на несколько блоков: для дошкольного звена и старших классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В ходе собрания были обсуждены все главные аспекты: как будет организован учебный процесс и питание обучающихся, объем работ и сроки проведения капитального ремонта. По словам Тихомирова, дети будут учиться в первую смену. Все кружки, секции, внеурочная деятельность, и группа продленного дня будут сохранены.

Отмечается, что начальные классы временно будут обучаться в зданиях детских садов, 4–5 классы — в гимназию №3, 6–7 классы — в школу №5, 8–11 классы — в школу №10. Глава округа подчеркнул, что в ближайшие дни будет определен подрядчик, который займется проектированием и капитальным ремонтом.

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#школа
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Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники
Опрос: Четверть россиян на праздники отправится путешествовать по своему городу
03 ноября 2023, 19:23

Фото: istockphoto/inewsistock

Сервис путешествий tutu.ru провел опрос с целью выяснить, где россияне планируют провести ноябрьские праздники. Оказалось, что почти четверть опрошенных (24%) собираются отправиться в мини-путешествие по городу, в котором живут.
Эти люди наметили культурную программу в родном городе, собираются изучить новые локации, сходить в музей, на выставку или в развлекательный центр.

Пляжный отдых за границей запланирован у 8% опрошенных, а экскурсионная программа за рубежом — у 4%.

Отправиться на отдых в один из регионов страны планируют 14% опрошенных, а 9% россиян собираются поехать на море в один из курортных центров страны. 3% любителей активного отдыха отправятся на российский горнолыжный курорт, а 2% также поедут в горы, но за границу.

Большинство же респондентов (36%) планируют поехать на дачу или просто за город.

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#горы
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#город
#страны
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#программа
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Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»
03 ноября 2023, 19:03

Фото: администрация г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал на предприятии компании «Технокомплект», которая является резидентом Особой экономической зоны «Дубна», с целью вручения почетны грамот главы городского округа лучшим специалистам за успехи в трудовой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Сообщается, что «Технокомплект» занимается разработкой и производством систем бесперебойного энергоснабжения. Коллектив предприятия насчитывает более двухсот человек.

Тихомиров вместе с сотрудниками предприятия обсудил вопросы дорожного ремонта, окончания работ в туннеле, ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», а также освещения на Новом шоссе. Сотрудники также заявили о своих просьбах, касательно налаживания транспортного сообщения с правобережной площадкой ОЭЗ. По словам главы округа, все предложения будут рассмотрены.

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#оэз дубна
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Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» после 11 марта 2024 года
03 ноября 2023, 18:09

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ после 11 марта. Об этом говорится в презентации выставки от ее организаторов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия», однако так или иначе посмотрит экспозицию. 

Напомним, выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

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#выставки
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Онищенко призвал провести ноябрьские праздники активно и за городом
03 ноября 2023, 17:58

Фото: istockphoto.com/FTiare

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что ноябрьские праздники полезно было бы провести на свежем воздухе за городом, занимаясь активной двигательной деятельностью.
При этом, он призвал отказаться от алкоголя на праздники и не переедать за столами.

«У нас дефицит двигательной активности. Надо удвоить прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде. Не надо проводить все эти три дня сидя за столом, а ещё хуже — сидя перед телевизором и беспрерывно уминая макароны с котлетой или какие-нибудь чипсы. Объём потребления алкоголя у нас не снижается, от спиртного стоит воздержаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявлял, что с каждым новым штаммом коронавируса вакцина «Спутника V» теряла и продолжает терять свою эффективность.

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