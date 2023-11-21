Глава Истры Витушева подвела итоги работы партии на конференции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева подвела итоги работы за II-III кварталы 2023 года на VIII конференции Истринского местного отделения Партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
В городском округе Истра реализуется 18 проектов партии ЕР, например «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Городская среда» и «Здоровое будущее».
Также за II-III кварталы 2023 года было проведено 67 приёмов граждан, а в общественную приемную Партии поступило 211 обращений граждан,194 из которых на сегодняшний момент уже были решены.
Стоит отметить, что по словам главы приоритетной задачей местного отделения сейчас оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также поддержка их семей.
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Также за II-III кварталы 2023 года было проведено 67 приёмов граждан, а в общественную приемную Партии поступило 211 обращений граждан,194 из которых на сегодняшний момент уже были решены.
«Все это говорит о том, что уровень доверия к Партии среди жителей округа крайне высок. Это подтверждают и результаты выборов в Совет депутатов городского округа, которые состоялись в сентябре, и на которых депутаты-единороссы заняли 80% мандатов», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Стоит отметить, что по словам главы приоритетной задачей местного отделения сейчас оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также поддержка их семей.
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Мира Полтева