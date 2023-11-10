Глава Истры Витушева проконтролировала благоустройство парка «Фабричный»

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проконтролировала ход работ на очередном этапе благоустройства парка «Фабричный» в Дедовске. В этом году там завершилось устройство новой входной группы.
«Это лицо нашего парка, то, что в первую очередь будут видеть жители и гости при посещении общественного пространства. Основной акцент был сделан на архитектурном облике объекта. В вечернее время входная группа будет радовать посетителей ещё и иллюминационной подсветкой. Архитекторы постарались на славу и справились с задачей на пять», – написала Витушева в своём телеграм-канале.По её словам, помимо входной группы, в парке также обновили ограждение, установили недостающие секции. Также по просьбам жителей в зонах отдыха смонтировали дополнительные парковые скамейки. В будущем году для удобства посетителей планируют ещё увеличить их число.
«Это давний запрос от жителей Дедовска. Открытие запланируем к концу года. Площадь катка превысит 750 кв м. Там будет новогодняя иллюминация в стиле «Зима в Подмосковье». Кроме того, в рамках подготовки парка к новогодним праздникам обустроим красочные фотозоны. И конечно, по традиции будет работать почта Деда Мороза», – добавила Витушева.К новогодним каникулам для юных жителей подготовят интересную досуговую программу.
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Лора Луганская