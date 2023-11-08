Глава Истры Витушева провела совещание по проделанной в округе работе

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
В Подмосковье подвели итоги работы на территории Кострово-Онуфриевское, а также наметили планы предстоящего развития. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Отмечается, что в совещании приняли участие профильные заместители, руководители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.
Так, в период с 2020 по 2023 годы на территории Кострово-Онуфриевское были отремонтированы 13,5 км дорог, установлены камеры видеонаблюдения по программе «безопасный регион» на подъездах восьми жилых домов, очищены семь прудов, благоустроены две дворовые территории в Кострово и многое другое.
В ходе рабочего совещания были выстроены планы на предстоящий год. Среди них отмечается капитальный ремонт Костровской школы, оснащение дороги в Онуфриево пешеходными переходами и камерами видеонаблюдения, а также улучшение качества холодного водоснабжения жилых домов в Онуфриево.
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Так, в период с 2020 по 2023 годы на территории Кострово-Онуфриевское были отремонтированы 13,5 км дорог, установлены камеры видеонаблюдения по программе «безопасный регион» на подъездах восьми жилых домов, очищены семь прудов, благоустроены две дворовые территории в Кострово и многое другое.
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Анастасия Чинкова