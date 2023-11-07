Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения

Фото: Пресс-служба городского округа Истра
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева провела совещание по реализации плана развития системы оповещения населения, об этом Витушева рассказал в своем Telegram-канале.
«Муниципальная система оповещения запускается оперативным дежурным МКУ «ЕДДС-112 городского округа Истра». Основная задача - централизованное оповещение населения при ЧП различного характера, а также информирование граждан о дальнейших действиях в нестандартных ситуациях», - прокомментировала ситуацию Витушева.
Он также ответила, что в настоящий момент в городском округе уже введены в эксплуатацию 55 стационарных систем оповещения и 4 мобильных комплекса. При этом, работы по установке систем продолжаются. В ближайшее время ещё два сиренно-речевых комплекса должны появиться в Павловской Слободе.
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