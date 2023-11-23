Глава Истры Витушева проверила подготовку парка к зимнему периоду

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева проинспектировала ход подготовки к зимнему периоду парка на улице Комсомольская в Павловской Слободе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
парк на улице Комсомольская в Павловской Слободе является востребованным для посещения среди местных жителей и гостей округа. С начала 2023 года его посетили свыше 28 тысяч человек.
Стоит отметить, что к 1 декабря установят новые борты коробки и после окончания работ начнут заливать лёд.
Кроме этого, в парке установят святящаяся арку и оформят хоккейную коробку и сцену в бренде «Зима в Подмосковье».
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«На данный момент в парке идут работы по реконструкции подпорной стенки, трибун и лестницы на стадионе. Это был давний наказ жителей, и в этом году мы его исполним. Также к началу зимнего сезона в парке обновят хоккейную коробку», - отметила Татьяна Витушева.
Кроме этого, в парке установят святящаяся арку и оформят хоккейную коробку и сцену в бренде «Зима в Подмосковье».
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Мира Полтева