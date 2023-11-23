Глава Истры Витушева рассказала, что городской округ начали украшать к Новому году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истринского городского округа Татьяна Витушева поделилась, что муниципалитет начали украшать к предстоящим новогодним праздникам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Специалисты после проведения инвентаризации новогоднего оборудования приступили к монтажу елей в городском округе Истра.
Стоит отметить, что также на центральных улицах по всему округе появятся более 3 тысяч метров светящихся гирлянд, 6 тысяч новогодних шаров и порядка 200 различных световых консолей.
Работы по украшению новогодним праздникам планируют завершить к середине декабря.
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«Начинаем украшать городской округ Истра к предстоящему Новому году! К работам по украшению муниципалитета коммунальные службы приступили 22 ноября. Главное - в этом году в муниципалитете в общей сложности будет установлено 62 новогодних елей в скверах, общественных пространствах и парках», - поделилась Татьяна Витушева.
Работы по украшению новогодним праздникам планируют завершить к середине декабря.
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Мира Полтева