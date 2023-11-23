Глава Истры Витушева рассказала о подготовке катков к зимнему сезону

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева рассказала о подготовке катков на спортивных площадках муниципалитета к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
К зимнему сезону и городском округе Истра готовят к заливке 16 катков на спортивных площадках.
Также на данный момент проводится заливка катков СК «Гучково» в Дедовске, СК «Глебовец» в поселке Глебовский, у дома № 49а по ул. Северная в Новопетровском и в поселке Агрогородок.
Стоит отметить, что площадки для катания заливают в несколько этапов, увеличивая толщину льда до 5 сантиметров. Кроме этого, первые катки в округе начнут свою работу 27 ноября с с 9:00 до 22:00.
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«На данный момент работа уже стартовала в Истре на территории СК «Арена-Истра», а также у дома № 7а на Советской. Здесь планируется к заливке 2 катка как для массовых катаний, так и для игры в хоккей», - отметила глава Истринского округа Татьяна Витушева.
Стоит отметить, что площадки для катания заливают в несколько этапов, увеличивая толщину льда до 5 сантиметров. Кроме этого, первые катки в округе начнут свою работу 27 ноября с с 9:00 до 22:00.
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Мира Полтева