Глава Истры Витушева рассказала о подготовке лыжных трасс в округе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
В городском округе Истра предстоящей зимой будут работать пять бесплатных лыжных трасс. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Она отметила, что в настоящее время одна из трасс уже полностью готова к приёму гостей и жителей округа. Трасса оборудована в деревне Головино на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина». 22 ноября там состоялись первые спортивные старты, в которых приняли участие профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта.
По словам Витушевой, протяжённость трассы на данный момент составляет пять километров, что обеспечивается с помощью снеговых пушек. Но как только наступят более благоприятные погодные условия, трасса вырастет в длину до 15 километров.
Помимо этой зоны для катания на лыжах, в городском округе Истра откроется ещё четыре площадки: в Глебовском, около ж/д станции «Холщевики»; в Павловской Слободе, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС»; в Агрогородке, в районе дома №6 и в микрорайоне «Восточный», «Соколиная гора».
В общей сложности все пять трасс составят в длину свыше 30 километров.
Все желающие могут посещать их абсолютно бесплатно. А на трассах в Павловской Слободе и Головино можно взять инвентарь в прокат.
Витушева добавила, что трассы будут полностью готовы после того, как высота снежного покрова достигнет 15 сантиметров.
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По словам Витушевой, протяжённость трассы на данный момент составляет пять километров, что обеспечивается с помощью снеговых пушек. Но как только наступят более благоприятные погодные условия, трасса вырастет в длину до 15 километров.
В общей сложности все пять трасс составят в длину свыше 30 километров.
Все желающие могут посещать их абсолютно бесплатно. А на трассах в Павловской Слободе и Головино можно взять инвентарь в прокат.
Витушева добавила, что трассы будут полностью готовы после того, как высота снежного покрова достигнет 15 сантиметров.
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Анастасия Чинкова