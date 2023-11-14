Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Истры Витушева вручила ключи от квартиры студентке-сироте

Глава Истры Витушева вручила ключи от квартиры студентке-сироте

14 ноября 2023, 18:04
Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в торжественной обстановке вручила ключи от квартиры юной жительнице муниципалитета, студентке колледжа «Подмосковье» Дарье Авдеевой. Об этом Витушева сообщила в своём телеграм-канале.

«Искренне поздравляю Дарью с этим знаменательным событием. Это новый этап, который будет связан с обустройством новой жизни, наполнен новыми событиями и эмоциями. Пусть они несут в дом только радость, счастье и тепло», – написала глава Истры.
Как отметила Витушева, в этом году уже девять ребят, достигших 18-летия, получили ключи от квартир в городском округе. А всего до конца года в собственным жильём обеспечат 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Читайте также:

Глава Истры Витушева провела совещание по итогам работы в Кострово и Онуфриевском

Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок

Глава Истры Витушева проконтролировала благоустройство парка «Фабричный»
#истра
#дети-сироты
#татьяна витушева
#ключи
#квартира
#жильё
#жилище
#студент
#колледж
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Синоптик Ильин: Москвичей ожидает снег
14 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что уже завтра, 15 ноября, вечером в Москве выпадет снег.
«В среду, 15 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 2-4°C тепла, а ночью температура опустится до нуля. Вечером начнется снег с дождём, местами ожидается гололедица. В четверг продолжит идти снег, а вот морозы усилятся. 16 ноября температура днём будет от нуля до 2°C тепла. В ночные часы подморозит, температура опустится до -1°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

К концу недели, по словам синоптика, в городе могут установиться чувствительные морозы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0°C возможен в четверг.

Читайте также:

Стало известно, когда в Москве наступит зима

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима, сообщил синоптик Тишковец

Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве
#снег
#температура
#морозы
#москва
#погода
Читайте нас в
В Госдуме предлагают давать беспроцентный заём на жилье некоторым россиянам
В ГД предлагают давать беспроцентный заем многодетным молодым семьям
14 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/VEX Collective

В РФ захотели давать беспроцентные займы на покупку жилья многодетным молодым семьям.
Законопроект, который может облегчить покупку домов и квартир некоторым россиянам, внесли в Госдуму, пишет «Лента. Ру». 
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Право на такую льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё не исполнилось 18 лет.

Погасить сумму нужно будет в течение 25 лет.

Депутаты также предлагают молодым семьям с одним ребенком давать ипотеку по сниженной ставке — не более 5%. По мнению парламентариев, данные предложения помогут улучшить социальное положение молодых семей, а также повысить уровень рождаемости. 

Читайте также:

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Более 2,4 тыс москвичей начали переселяться по реновации в октябре

Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела
#госдума
#многодетная семья
#новости
#жильё
#ипотека
Читайте нас в
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
Минфин: Санкции на алмазы приведут к замещению природных камней искусственными
14 ноября 2023, 17:45

Фото: istock / SergeyChayko

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, пишет РИА Новости.
Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить  поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.

«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая, кстати, может производиться в неограниченных объемах», — добавил Моисеев.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что скоро презентует предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ, которые затронут тему российских алмазов.

Читайте также: 

«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет
#страны
#спрос
#счёт
#новости
#поставки
#рф
Читайте нас в
Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
14 ноября 2023, 17:35

Фото: iStock/inga

Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Музыканту было 63 года. Такая информация появилась на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Шаталин умер 13 ноября. Причина смерти музыканта не уточняется.

Андрей Шаталин был гитаристом и клавишником, писал песни. В 1983 году он стал одним из основателей группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.

анее также сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет. Скончался он 6 ноября. Причина смерти не называется.

Читайте также:

Умер 44-летний продюсер сериала «Эйфория» Турен

Умер экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Умер брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
#смерть
#музыкант
Читайте нас в
На поддержку подмосковных семей с детьми в будущем году хотят выделить 15 млрд рублей
14 ноября 2023, 17:35

Фото: Мособлдума

В Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей. Всего соцподдержка должна охватить более 409 тыс семей. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева на публичных слушаниях по проекту бюджета региона в Мособлдуме.
Помимо этого, в будущем году, по её словам, на поддержку пожилых жителей Московской области предусмотрено более 34 млрд рублей. Различные виды соцподдержки получают 1,8 млн пенсионеров.  По данным Болтаевой, в 2024-м в регионе на социальную поддержку планируется направить более 106 млрд рублей. Льготы и выплаты получат около 3 млн жителей региона.

Читайте также:

На развитие индустриальных парков и ОЭЗ в Подмосковье в 2024 году направят 6 млрд рублей

Доходы подмосковного бюджета в будущем году впервые составят 1 трлн рублей

На соцподдержку жителей Подмосковья в 2024 году направят 80 млрд рублей




 

 
#мособлдума
#бюджет
#социальная поддержка
#социальная помощь
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии
Депутат Толстой предложил запретить мигрантам работать курьерами и водителями
14 ноября 2023, 17:18

Фото: istock / Oleg Elkov

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил свое предложение тем, что приезжие не знают русского языка. Он также отметил, что не считает подобный подход попадающим под определение национализма.

«Закон требует от всех работающих в России иностранцев знания русского языка», — заявил депутат.
Он отметил, что в странах бывшего Советского Союза больше не преподают нормально русский язык. Толстой обратил внимание, что все больше мигрантов знают свой национальный язык и английский.

Ранее сообщалось, что семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет


#закон
#русский язык
#ссср
#депутат
#мигрант
#мигранты
Читайте нас в
В Китае запущен самый быстрый интернет в мире
14 ноября 2023, 17:09

Фото: istockphoto/spainter_vfx

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. Его скорость передачи данных оценивается в 1,2 терабита в секунду.
Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP) Данный показатель рекордный. Он равняется передаче 150 фильмов в формате HD за одну секунду.

«Кабель длиной более трех тысяч км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу», - пишет SCMP.
Уточняется, что к Сети он был подключен в июле, а в эксплуатацию введён после испытаний.

Ранее телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.

Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.

Читайте также:

Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета

В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки

Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
#китай
#интернет
#новости
#технологии
Читайте нас в
У худрука Малого театра Соломина развилась двусторонняя пневмония
14 ноября 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме перенесённого инсульта и развивающейся деменции у Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония.
Mash пишет, что артист продолжает находиться в реанимации. Юрий Соломин в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи.

На фоне обнаруженной пневмонии в крови Соломина взлетели показатели С-реактивного белка. За сутки он увеличился с 2,9 до 223 мг/л. 

7 ноября художественного руководителя экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии после потери сознания. 

В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Читайте также:

У худрука Малого театра Соломина развилась деменция

Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
#москва
#больница
#театр
#актёр
Читайте нас в
Стало известно, кому повысят пенсии с октября 2024 года
Военным повысят пенсии на 4,5% с октября 2024 года
14 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/Drazen Zigic

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который касается повышения пенсий военнослужащим.
Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента. В заявлении указывается, что законодатели одобрили эту инициативу сразу во втором и третьем чтениях. Данное нововведение коснется не только граждан, проходивших военную службу.
На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать сотрудники национальной гвардии и органов внутренних дел. Дополнительные выплаты получат и представители уголовно-исполнительной системы, а также других государственных учреждений. Данная инициатива затронет более 2,7 млн человек.
 
Ещё до принятия законопроекта спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что повышение пенсий военных – это личное поручение президента страны Владимира Путина. 

«Законопроект входит в число бюджетообразующих и рассмотрен ГД в приоритетном порядке», —рассказал Вячеслав Володин.
Размер пособий военным будет увеличен на 4,5% с 1 октября 2024 года. В 2022 году пенсии военнослужащих выросли на 19,5%, а с 1 октября 2023 года их повысили ещё на 10,5%.

Читайте также:

В России в 2024 году увеличат пенсии

Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о повышении МРОТ

Кабмин утвердил правила компенсации иностранным фирмам за их активы в РФ
#пенсия
#военные
#россия
#пенсионный фонд
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф