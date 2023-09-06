Глава избиркома ДНР Высоцкий рассказал о первых российских выборах в республике

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Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, как прошла подготовка к первым в республике российским выборам, в беседе с 360.
«Когда первый раз документ открыл, думаю — господи, тут на полгода чтения!» - признался глава избиркома.
Высоцкий отметил, что сперва документ показался ему крайне сложным, однако, начав знакомиться с ним, он осознал, что когда все так четко прописано и регламентировано - работать будет гораздо проще.
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