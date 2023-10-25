Глава Карачаево-Черкесии Темрезов наградил сына Кадырова высшей наградой

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Глава Карачаево- Черкесии Рашид Темрезов решил наградить 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова высшей государственной наградой республики.
Орден «За заслуги перед КЧР» Адам Кадыров получил за «его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства» и за «укрепление традиционных исламских ценностей».
Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики.
Награды сын Кадырова получил после появления видео, где Адам Кадыров в СИЗО избивает Никиту Журавеля, которого задержали в Волгограде за сожжение Корана.
Ранее депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни.
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Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики.
Ранее депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни.
«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну, а далее говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?», - прокомментировал ситуацию Хамаев.Читайте также:
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Мария Фирсова