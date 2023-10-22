Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации

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В Кашире состоялся еженедельный прием в формате выездной администрации, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Встреча состоялась в территориальном отделе Топкановский, а провёл её глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
Помимо Шувалова, во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты.
Каширяне смогли задать главе города все вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог и ЖКХ.
Отмечается, что все озвученные жителями вопросы были приняты в работу.
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Помимо Шувалова, во встрече также приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты.
«Дал поручение установить перильное ограждение между тротуаром и проезжей частью вблизи местного детского сада, а также провести мероприятия по благоустройству территории учреждения», - прокомментировал ситуацию Шувалов.
Отмечается, что все озвученные жителями вопросы были приняты в работу.
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Евгения Парфентьева