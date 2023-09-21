Глава Каширы Михаил Шувалов вручил медаль Суворова Герою СВО.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил медаль Суворова военнослужащему за боевые заслуги в ходе специальной военной операции.
На традиционном оперативном совещании, глава городского округа Михаил Шувалов совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Сергеем Буровым вручили участнику специальной военной операции, каширскому Герою, медаль Суворова за особые достижения в ходе боевых действий, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Такая награда присуждается за мужество и отважность, чем и обладает житель Каширы Сергей Р.
Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs.
В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих.
В Кашире почтили память героев СВО.
Такая награда присуждается за мужество и отважность, чем и обладает житель Каширы Сергей Р.
«Высокая государственная награда — результат настоящего мужества и отваги, которые проявил наш Герой в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. И на этих примерах самоотверженности будем обязательно строить патриотическую работу, давая правильные жизненные ориентиры нашему подрастающему поколению», — сказал Михаил Шувалов.Читайте также:
Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs.
В Кашире организовали производство сухих каш и супов для военнослужащих.
В Кашире почтили память героев СВО.
Алиса Сергиенко