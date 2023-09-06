Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Учтём замечания жительницы Каширы-2 по поводу доработки отдельных элементов комплексного благоустройства, проведённого во дворе дома по улице Новокаширской. Это касается приведения в порядок прилегающей территории, где необходим подвоз грунта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Глава муниципалитета также поручил профильным службам подумать о обустройстве тротуара в районе школы на станции Кашира и по результатам обследования составить акт на опиловку деревьев.
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