Глава Каширы Шувалов побывал на новой подстанции скорой медицинской помощи

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Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на Каширской подстанции скорой медицинской помощи, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В апреле 2023 года в Кашире открылось новое здание подстанции скорой помощи, которое заменило старое, расположенное в Кашире-2.
В новом здании организовали комфортную мебель, кабинеты для врачей, а также душевые комнаты и столовую. Помимо этого, на новой территории устроили ремонтную базу с мойкой автотранспорта и стоянку для автомобилей скорой помощи.
Медицинские сотрудники получили от государства еще один подарок - автомобиль «ГАЗель».
Отмечается, что за сутки каширские медицинские работники скорой помощи совершают порядка 70-80 выездов.
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В новом здании организовали комфортную мебель, кабинеты для врачей, а также душевые комнаты и столовую. Помимо этого, на новой территории устроили ремонтную базу с мойкой автотранспорта и стоянку для автомобилей скорой помощи.
«За три года автопарк подразделения пополнился 8 новыми единицами техники. Сейчас наша подстанция ожидает поступления еще одной единицы. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. Это очень важно, ведь от этого зависит спасение жизней всех пациентов скорой помощи», - прокомментировал ситуацию Шувалов.
Отмечается, что за сутки каширские медицинские работники скорой помощи совершают порядка 70-80 выездов.
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Евгения Парфентьева