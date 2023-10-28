Глава Каширы Шувалов посетил мебельную фабрику «МФС-77»

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Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил мебельную фабрику ООО «МФС-77», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
ООО «МФС-77» занимается изготовлением мебели на заказ. Предприятие начало свою работу в 2019 году и продолжает развиваться по сей день. В настоящее время «МФС-77» выполняет порядка ста заказов каждый месяц.
С рабочим визитом предприятие посетил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Вместе с ним осмотреть фабрику прибыл и депутат окружного Совета депутатов Игорь Булатов, а также представители администрации.
Отмечается, что сейчас в Кашира активно развивается предпринимательство. Около двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса процветают на территории городского округа Кашира в настоящее время.
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С рабочим визитом предприятие посетил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Вместе с ним осмотреть фабрику прибыл и депутат окружного Совета депутатов Игорь Булатов, а также представители администрации.
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Евгения Парфентьева