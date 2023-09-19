Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов оценил перспективы развития предприятия ООО «Санрайз».
В Московской области активно развиваются импортозамещающие предприятия, одним из которых является семейное каширское предприятие ООО «Санрайз», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Предприятие занимается выпуском ярких сапог и разноцветных сабо из этиленвинилацетата (ЭВА).
Глава Каширы Михаил Шувалов посетил предприятие вместе с председателем окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым. Они осмотрели производственные площадки предприятия и оценил сабо нового бренда Glocs.
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«Название нашего нового бренда Glocs созвучно наименованию модели одной известной иностранной компании. Однако, произведенная нами обувь отличается – она намного легче иностранных аналогов. Новая линейка включает в себя сланцы и сабо. К разработке подходим серьезно, продумываем дизайн. Подбираем декоративные элементы, смешиваем цвета. Такой подход позволяет нам удерживать наши позиции на рынке», — рассказала генеральный директор Дарья Котюнина.Читайте также:
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Алиса Сергиенко