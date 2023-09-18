Глава Каширы Шувалов посетил железнодорожную станцию Ожерелье

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с Председателем Совета депутатов Сергеем Буровым посетил железнодорожную станцию Ожерелье, где обсудили с руководством и коллективом станции деятельность предприятия, его дальнейшее развитие и наградили сотрудников за трудовые достижения.