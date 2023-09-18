Глава Каширы Шувалов посетил железнодорожную станцию Ожерелье

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с Председателем Совета депутатов Сергеем Буровым посетил железнодорожную станцию Ожерелье, где обсудили с руководством и коллективом станции деятельность предприятия, его дальнейшее развитие и наградили сотрудников за трудовые достижения.
Железнодорожная станция Ожерелье, основанная в 1900 году, по сей день выполняет много видов работ с пассажирскими грузовыми поездами, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Станция Ожерелье Павелецкого направления ежедневно способствуют сообщению между городами России.
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Станция Ожерелье Павелецкого направления ежедневно способствуют сообщению между городами России.
Отдельных слов заслуживает внутренняя структура организации станции. Почти 50 километров путей, десятки поездов, порядка трёх тысяч вагонов ежесуточно – практически непрерывным потоком станция пропускает составы всех видов сообщения, от пригородных и пассажирских до грузовых и почтово-багажных», — сообщает глава Каширы Михаил Шувалов.
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Алиса Сергиенко