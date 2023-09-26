Глава Каширы Шувалов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана труда

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов создравил с 95-летим уважаемого каширянина, Феодосия Фёдоровича Суховского.
Феодосий Суховский — труженик тыла и ветеран труда, он также многое время занимал должность начальника Каширской госавтоинспекции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
В качестве подарка глава муниципалитета вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.
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«Феодосий Фёдорович, у Вас большая дружная семья, есть внуки, правнуки. И это самое главное. Примите искренние поздравления! Здоровья Вам и долгих лет жизни!», — сказал в своём поздравительном слове глава Каширы Михаил Шувалов.
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Алиса Сергиенко