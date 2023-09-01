Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём знаний коллективы двух школ

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Этот день – всегда очень волнительный и трогательный момент для каждого, кто переступает школьный порог, открывает дверь в прекрасный мир знаний. Он даёт начало большому пути к новым победам и открытиям», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Помимо этого, он поздравил учащихся и коллектив школы №9, которая открылась после капремонта
«После месяцев кропотливого и упорного труда современная и комфортная школа радушно распахнула свои двери. Придерживаясь задачи нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, обновляем наши учебные заведения, делаем их уютнее и краше. И те условия, что созданы в нашей отремонтированной школе, отвечают всем современным стандартам», – отметил Шувалов.Он поздравил всех каширян с Днём знаний и пожелал, чтобы этот учебный год принёс новые успехи, был наполнен яркими эмоциями и впечатлениями.
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