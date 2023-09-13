Глава Каширы Шувалов поздравил с юбилеем председателя организации «Дети войны»

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова
Свой трудовой путь Владимир Петров начал еще в конце 50-х годов, работая на Комсомольской стройке в Сибири. После этого долгие годы трудился в отделении Каширской железной дороги. А, будучи на пенсии, возглавил организацию, объединяющую каширян, родившись в тяжелые послевоенные годы.
«С праздником, Владимир Андреевич! Спасибо за Ваш трудовой и жизненной подвиг. Равняемся на Ваше героическое поколение», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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